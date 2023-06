Underground Weather Le Couvent Marseille, 9 juin 2023, Marseille.

Underground Weather Vendredi 9 juin, 18h00 Le Couvent Entrée libre

Multi-instrumentiste, compositeur, et producteur, Julien PHILIPPON forge son style musical sous le nom de scène « Underground Weather ».

Il crée une musique oscillant entre le trip hop, la musique électronique, les expérimentations sonores et la musique traditionnel d’Inde du nord grâce à sa maîtrise du sitar. Le mélange harmonieux de ces univers changeants tisse une bande sonore singulière riche en variations qui se réinvente à chaque performance, laissant la place à l’improvisation sur scène en un mélange subtile de voix, de boucles électroniques, et de sitar.

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T18:00:00+02:00 – 2023-06-09T19:00:00+02:00

