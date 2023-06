« Sing or Die » au Couvent Le Couvent Marseille, 8 juin 2023, Marseille.

« Sing or Die » au Couvent Jeudi 8 juin, 19h00 Le Couvent Entrée libre

Venez chanter de plein poumon avec LionHell RichBitch NoShame et Jaggy B Glitter Face le 8 juin pour un karaoké bruyant, sauvage et plein d’amour.

On aura un choix de 11 000 morceaux et surement l’un de vos préférés. Sing or Die Karaoke c’est le total No Shame !!

Come and sing your little heart out and remember there’s never too much glitter !

Buvette et restauration sur place de 19h à 23h

Restauration assurée par OYAT Restauration.

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T19:00:00+02:00 – 2023-06-08T23:00:00+02:00

