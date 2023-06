Dj Pone Le Couvent Marseille, 7 juin 2023, Marseille.

Dj Pone Mercredi 7 juin, 18h00 Le Couvent Entrée libre

D’abord dans le milieu du hip hop où il livre ses performances de DJ – honorées dès 1996 et depuis lors des championnats DMC et ITF – avec Svinkels, Triptik, Scred Connexion ou encore plus récemment les Casseurs Flowters et NTM. En parallèle, DJ Pone investit avec force la scène électro. Membre fondateur du groupe Birdy Nam Nam, il contribue à la publication de 3 albums studio – dont l’album Manual For Successful Rioting, couronné par une Victoire de la Musique – et confirme la force de son expression scénique auprès d’un public toujours plus fervent, lors de nombreux concerts.

DJ Pone amorce ensuite une carrière solo avec un premier EP « Erratic Impulse » au sein du légendaire label Ed Banger, et un premier album salué par la critique : « Radiant ». En septembre 2022, il sort Remède en ft. Avec Gringe et Georgio puis le single Paradis en novembre. Ces deux morceaux annoncent bel et bien le retour de DJ Pone qui a été obligé de tout décaler à cause de la crise sanitaire.

Buvette et restauration sur place de 18h à 23h

Restauration assurée par OYAT Restauration.

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T18:00:00+02:00 – 2023-06-07T23:00:00+02:00

