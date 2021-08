Oberbronn Oberbronn Bas-Rhin, Oberbronn Le Couvent d’Oberbronn vous ouvre ses portes Oberbronn Oberbronn Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Le Couvent d’Oberbronn vous ouvre ses portes Oberbronn, 18 septembre 2021, Oberbronn. Le Couvent d’Oberbronn vous ouvre ses portes 2021-09-18 – 2021-09-18

Les portes ouvertes du Couvent seront une occasion de découvrir l'histoire du Château d'Oberbronn, ses transformations et ce lieu devenu Couvent en 1857, toujours en activité aujourd'hui. Au programme du week-end, un circuit commenté, une balade découverte et diverses animations musicales. Le samedi, de 17 à 19h assistez à un concert d'ouverture et de 19 à 22h, prenez part au circuit commenté nocturne. Le dimanche, de 11 à 13h profitez d'un concert apéritif, puis à 12h d'un déjeuner (sur réservation) et de 13h30 à 17h30, participez à une balade découverte commentée. Restauration, buvette et aire de jeux Dans le cadre des journées du patrimoine, un circuit et une balade découverte vous seront proposés. Restauration, buvette et aire de jeux. +33 3 88 80 84 50

