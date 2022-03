Le Couvent des Clarisses – Visite guidée Couvent des Clarisses Roubaix Catégories d’évènement: Nord

En sommeil depuis le départ des Clarisses en 2008, le Couvent des Clarisses renaît pour devenir un lieu incontournable de la transition écologique. Cette visite reviendra d’abord sur la vie de cette communauté, dont l’idéal est la pauvreté absolue. Un membre du collectif Zerm, porteur du projet d’occupation transitoire “Saisons Zéro”, apportera également un éclairage sur cette expérience d’intervention alternative sur le patrimoine.

Dans le cadre des 20 ans de Ville d'Arts et d'Histoire

