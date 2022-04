Le Couvent des Augustins, histoire mouvementée d’un couvent devenu musée Cosne-Cours-sur-Loire, 25 juin 2022, Cosne-Cours-sur-Loire.

Le Couvent des Augustins, histoire mouvementée d’un couvent devenu musée Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire

2022-06-25 – 2022-06-25 Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

EUR 0 En partenariat avec le service des Archives communales

Comme en 2021, le musée de la Loire s’associe aux 24e Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins dont le thème met l’accent cette année sur le bâti ancien réhabilité, restauré et remployé.

Nous nous tournerons alors naturellement vers le bâtiment qui abrite aujourd’hui le musée : l’ancien Couvent des Augustins et Corps de garde, inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1977.

Il faut dire que cet édifice emblématique de la ville correspond parfaitement au thème choisi cette année pour ces journées. Si les Augustins s’installent ici au début du 17e s, les bâtiments connaîtront plusieurs vies et de très nombreux usages après le départ des moines à la Révolution et avant leurs réhabilitations et démolitions dans les années 1980. Jugez plutôt : tour à tour Corps de garde, hôtel de Ville, Justice de Paix, Sous-préfecture, presbytère, école de filles, de garçons, collège-lycée, appartements privés, tribunal, salles de bal, théâtre, Poste et musée… les lieux n’ont eu de cesse d’être fréquentés par tous et l’histoire continue ! Ainsi, les jardins du couvent forment aujourd’hui le parking Thème, les bâtiments conventuels accueillent désormais le musée de la Loire et la Poste, le cloître est devenu place de la Résistance, la chapelle enfin a été transformée récemment en appartements, salle de théâtre et espace d’animation pour le musée.

Au cours d’une visite commentée qui s’appuiera notamment sur des documents d’archives originaux, vous découvrirez les mille et une vies, les secrets et les nombreux vestiges de l’ancien Couvent des Augustins qui, parce qu’il a été occupé à toutes les époques, a été préservé jusqu’à nos jours.

musee@mairie-cosnesurloire.fr +33 3 86 26 71 02 https://www.museedelaloire.fr/

