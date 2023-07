BRIC A BRAC AU COUVENT DE QUEZAC Le Couvent de Quézac Ispagnac, 9 juillet 2023, Ispagnac.

Ispagnac,Lozère

Venez passer une journée sympa au Couvent de Quézac et faire les puces !

Bric à brac, vêtements, vaisselles, mais aussi artistes se réuniront dans le jardin de cet ancien couvent !

Petite restauration sur place.

Si vous voulez exposer, pensez à r….

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . EUR.

Le Couvent de Quézac Village de Quézac

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie



Come and spend a fun day at the Couvent de Quézac and have a flea market!

Bric à brac, clothes, crockery and artists will all be on hand in the garden of this former convent!

Light refreshments on site.

If you’d like to exhibit, don’t forget to r…

¡Venga a pasar un día divertido en el Convento de Quézac y disfrute de un mercadillo!

Bric à brac, ropa, vajillas y artistas estarán expuestos en el jardín de este antiguo convento

Comida ligera in situ.

Si desea exponer, no olvide r…

Verbringen Sie einen schönen Tag im Kloster von Quézac und gehen Sie auf Flohmarkt!

Bric à brac, Kleidung, Geschirr, aber auch Künstler werden sich im Garten dieses ehemaligen Klosters versammeln!

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Wenn Sie ausstellen möchten, denken Sie bitte an r…

Mise à jour le 2023-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes