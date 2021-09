Bordeaux Ancien couvent de l'Annonciade (Siège de la DRAC Nouvelle-Aquitaine) Bordeaux, Gironde Le Couvent de l’Annonciade vous ouvre ses portes ! Ancien couvent de l’Annonciade (Siège de la DRAC Nouvelle-Aquitaine) Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Ancien couvent de l’Annonciade (Siège de la DRAC Nouvelle-Aquitaine), le samedi 18 septembre à 14:00

Visites guidées du Couvent de l’Annonciade (par groupe de 15 personnes maximum) et visites libres du cloître et de la chapelle.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

Du couvent de l’Annonciade au siège de la DRAC : découvrez les secrets d’un lieu chargé d’histoire en profitant de visites guidées par des agents de la DRAC ! Ancien couvent de l’Annonciade (Siège de la DRAC Nouvelle-Aquitaine) 54 rue Magendie, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

