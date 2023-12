Programme de fin d’Année au couvent de Bélaye Le Couvent Bélaye, 23 décembre 2023, Bélaye.

Bélaye Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 16:00:00

fin : 2023-12-23 01:00:00

Jeudi 21/12 et Jeudi 28/12 : Soirée concours de fléchettes et autres jeux de société

Vendredi 22/12 et 29/12 : Soirée Raclette Traditionnelle, 18€ par personne à volonté

Sur réservation !

Samedi 23/12 à partir de 21h : Soirée dansante avec DJ Ronan aux Vinyles ! Une bonne occasion d’éliminer en avance les calories que vous allez prendre avec ces fêtes de fin d’année.

Possibilité de se restaurer sur place avant bien entendu sur réservation.

Samedi 30/12 à 20H30 : le Dernier Quizz de culture générale et Blind test de l’année ! Pensez à réserver pour manger ! Pleins de lots sympas à gagner !

Venez vous chauffer le cerveau en toute convivialité avant le nouvel an !.

Le Couvent

Bélaye 46140 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Cahors – Vallée du Lot