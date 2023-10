Soirée karaoké au Couvent Le Couvent Bélaye, 8 octobre 2023, Bélaye.

Bélaye,Lot

Venez participer à nos soirées karaokés !.

2023-10-08 21:00:00 fin : 2023-10-08 . .

Le Couvent

Bélaye 46140 Lot Occitanie



Come and participate in our karaoke nights!

¡Ven y únete a nuestras veladas de karaoke!

Nehmen Sie an unseren Karaoke-Abenden teil!

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Cahors – Vallée du Lot