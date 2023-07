Yoga doux au Couvent Le Couvent Bélaye, 20 juillet 2023, Bélaye.

Bélaye,Lot

Les beaux jours sont là et c’est le moment idéal pour expérimenter le yoga en plein air sous des températures modérées à l’ombre des arbres.

Profitez de cette période pour ralentir et vous reconnecter à la nature.

Rejoignons-nous pour une séance d’une heure accessible à tous, dans la quiétude matinale du couvent de Bélaye avec sa vue panoramique sur la vallée du Lot.

Rendez-vous à 8h45 au Couvent de Bélaye.

Jeudi 2023-07-20 09:00:00 fin : 2023-08-31 10:00:00. 12 EUR.

Le Couvent

Bélaye 46140 Lot Occitanie



The warm weather is here and it’s the perfect time to experiment with outdoor yoga in moderate temperatures under the shade of trees.

Take advantage of this time to slow down and reconnect with nature.

Join us for a one-hour session, accessible to all, in the morning quiet of the Bélaye convent, with its panoramic view over the Lot valley.

Meet at 8.45 a.m. at the Couvent de Bélaye

El buen tiempo ya está aquí, y es el momento perfecto para probar el yoga al aire libre, con temperaturas moderadas y a la sombra de los árboles.

Aproveche para bajar el ritmo y reconectar con la naturaleza.

Acompáñenos en una sesión de una hora, accesible a todos, en la tranquilidad matinal del convento de Bélaye, con su vista panorámica sobre el valle del Lot.

Cita a las 8h45 en el convento de Bélaye

Die warmen Tage sind da und es ist die perfekte Zeit, um bei gemäßigten Temperaturen im Schatten der Bäume mit Yoga im Freien zu experimentieren.

Nutzen Sie diese Zeit, um sich zu entschleunigen und sich wieder mit der Natur zu verbinden.

Schließen Sie sich uns an für eine einstündige Sitzung, die für alle zugänglich ist, in der morgendlichen Ruhe des Klosters von Bélaye mit seinem Panoramablick auf das Tal des Lot.

Treffpunkt: 8.45 Uhr im Kloster von Bélaye

