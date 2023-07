Concert au Couvent, avec Cadijo Le Couvent Bélaye, 16 juillet 2023, Bélaye.

Bélaye,Lot

Concert avec Cadijo, old blues harmonica.

2023-07-16 18:00:00 fin : 2023-07-16 . EUR.

Le Couvent

Bélaye 46140 Lot Occitanie



Concert with Cadijo, old blues harmonica

Concierto con Cadijo, armónica de blues antiguo

Konzert mit Cadijo, old blues harmonica

Mise à jour le 2023-07-07 par OT CVL Vignoble