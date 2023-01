Rencontre ariégeoise de Folk et de Contact Impro Le Courtal, Burret (09), 4 février 2023, .

Rencontre ariégeoise de Folk et de Contact Impro Samedi 4 février, 16h00 Le Courtal, Burret (09)

avec La Boîte de Trad – Baptiste Delaunay et Loop, Trad & EMMAUS

Le Courtal, Burret (09) 09000 Burret, France Le Courtal, 09000 Burret, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40758 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

A vos agendas Ami.e.s danseur.euse.s !!

Réservez votre journée du samedi 7 janvier pour un atelier en pleine présence et un bal plein de surprises et d’improvisations

Pour se mettre en corps, on commence par un stage pour qui nous donnera des clés vers la liberté et l’écoute de nos perceptions sensorielles au cours du bal !

16h30-19h30 : « Du contact impro dans le folk « avec Baptiste Delaunay, accompagné en musique par Lionel Banevitch Atelier limité à 20 personnes, tarif fourchette entre 20€ et 25€

Réservation au 06 86 62 28 45 , par SMS UNIQUEMENT SVP !!

19h30-20h30 : repas partagé, amenez vos plats préférés !

Des boissons vous seront proposées au bar : gingembre, tchaï, bières et vins bio..

A partir de 20h30 : C’est le bal !! Avec Rolland Martinez (Trio Loubelya) et Lionel Banevitch (Loop, Trad & Emmaüs)

Plus de 3 heures de bal qui vont méler un répertoires de compositions, d’improvisations et d’intéractions avec les danseurs.

Les intervenants : Baptiste Delaunay : Lors d’un festival en 2011, il redécouvre le monde du bal trad, qu’il connaissait depuis tout petit. « Ce qui me passionne dans le bal, c’est le partage d’émotions avec les autres, la communication non verbale qui s’établit sur le parquet ». Il pratique aussi la danse contemporaine, le contact impro, le tango, autant de sources qui enrichissent le bal trad ! Lionel Banevitch :

Bassiste, compositeur et improvisateur depuis 1994, il développe son jeu à travers de nombreuses expériences, concerts et enregistrements dans des registres divers et variés : musiques orientales, reggae, ska, jazz, punk et autres musiquesexpérimentalesEn 2014, sa rencontre avec le contact impro révolutionne sa manière de jouer, ildécouvre en meme temps que le plaisir de danser la joie d’accompagner desdanseurs improvisateurs en musique, s’équipe de loopers, intègre des percussions et autres objets sonores.

Depuis, tous ses projets musicaux sont en lien avec la danse et le corps.

Dans le Folk avec ‘Loop, Trad & Emmaüs’ , mais aussi dans la mise en musique de créations dansées et de pièces de théâtre, et se consacre à la coanimation et accompagnement en musique d’ateliers et stages de danse contact improvisation en partenariat avec des intervenants danseurs (Asaf Bacrach, Matthieu Gaudeau, Laurence Leyrolles, Marjorie Gouzy)

Rolland Martinez

Il commence son parcours musical à 17 ans avec la basse électrique puis aborde différents répertoires (musiques des Balkans, musiques traditionnelles à danser, chanson française, rock, jazz ) et essaye pas mal d’instruments en autodidacte (clarinette, contrebasse, accordéon diatonique, guitare, piano). À partir de 1995, Il part pendant 6 ans en roulotte sur les routes d’Europe avec sa clarinette et sa contrebasse à la rencontre des musiciens, la plupart tsiganes, de Hongrie et de Roumanie avec la compagnie Croque Mules.

Depuis son retour de voyage, dans les années 2000, les collaborations et les projets multiples n’ont cessé d’enrichir son répertoire et son désir de composer. Son expérience dans la danse contemporaine, le conte, la musique à l’image lui donnent un terrain d’expression qu’il apprécie particulièrement.

Aujourd’hui, les groupes avec lesquels il partage la scène et la création musicale depuis plus de 10 ans lui permettent de naviguer entre bals néo-traditionnels dans toute l’Europe (Loubelya) et chanson survoltée et engagée (les Madeleines) ou plus posée (Dalele ).

Comment venir

Chemin du Courtal 09000 Burret (en vrai, c’est le Bosc, mais le GPS se trompe)

Coordonnée GPS : 42.950700, 1.464479

En venant de Foix ou Alzen : Sur la départementale en venant de Foix et direction le col des Marrous, au panneau indiquant « Le Bosc » sur la gauche, RESTER sur la départementale. Prendre la 1e à droite (environ 2km plus loin), au petit panneau indiquant « Le Courtal ».Monter le chemin goudronné et prendre la 1e à gauche (500 mètres plus loin), au panneau indiquant « La Bergerie ». C’est là !

source : événement Rencontre ariégeoise de Folk et de Contact Impro publié sur AgendaTrad



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T16:00:00+01:00

2023-02-05T00:00:00+01:00