LES ARTISANS ET ARTISTES S’EXPOSENT AU COURT-BOUILLON Le court bouillon, 1 avril 2023, Rambouillet.

LES ARTISANS ET ARTISTES S’EXPOSENT AU COURT-BOUILLON Samedi 1 avril, 15h00 Le court bouillon

Le Court-bouillon accueille les artistes et artisans locaux

Le court bouillon rue louis Leblanc 78120 Rambouillet La Clairière Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France

Le Court-Bouillon est un café associatif et culturel installé sur Rambouillet.

Son objectif est de mettre en lumière les dynamiques culturelles et les initiatives locales dans un cadre convivial et fédérateur accessible à tous.

Le projet est porté par un collectif de bénévoles désireux de favoriser les rencontres et les échanges sur son territoire pour mieux vivre ensemble.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art le Court-bouillon ouvre ses portes aux artisans et artistes afin de fédérer les acteurs locaux autour de projets communs, faire vivre la culture, l’artisanat …

Un lieu inter générationnel où rencontres et projets prennent vie.

Pour l’occasion nous accueillons :

Pascale Etoile perlée : l’art de sublimer les plumes afin d’obtenir des créations originales.

Véronique Autour du carton : Créations autour du carton.

Audrey : Réalise des créations textiles avec du lavandin ainsi que des bijoux en papier/carton.

Berlingo’Fée : Créatrice de vêtements et accessoires au style minimaliste et japonisant ponctués d’une touche de broderie moderne.

Guylène De Bloedt : Confection et créations sur mesure : robes de mariée, cocktail, costumes historiques.

Les Enchanteuses : création d’accessoires de mode haut de gamme en revalorisation textile.

Loudenella : Customisation de vêtements (broderies, peinture textile, appliqués de tissu) créations de pièces originales et uniques.

Camille Anouvo : Tapissier d’ameublement.

Eric French Bison : Lampes en bois créations de pièces uniques.

Annick AnniCéramiques : Travail de la faïence, du grès et de la porcelaine.

Guillaume De Fil et d’Argent : Tisseur et façonneur d’argent pour créer des bijoux en maille.

Florence Lumiverre : création de vitraux contemporains.

Valérie Leclerc : Peintre en décors.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00

2023-04-01T21:00:00+02:00

COURT-BOUILLON café de curiosités