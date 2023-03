La Maille en Bijouterie Le court bouillon Rambouillet Catégories d’Évènement: Rambouillet

La Maille en Bijouterie Le court bouillon, 1 avril 2023, Rambouillet. La Maille en Bijouterie Samedi 1 avril, 15h00 Le court bouillon Venez découvrir le travail de la maille en bijouterie.

Initialement utilisée pour se protéger avec la cotte de maille, cette construction métallique a progressivement été adaptée à la bijouterie pour créer des formes complexes et articulées.

Mailles européennes, japonaises ou persanes, vous découvrirez leurs histoires, leurs spécificités et leurs utilisations.

Utilisée principalement en bijouterie pour la réalisation de chaînes, la maille est encore employée dans quelques métiers pour son aspect protecteur.

Le court bouillon rue louis Leblanc 78120 Rambouillet

