L’art de la plume Le court bouillon, 1 avril 2023, Rambouillet. L’art de la plume Samedi 1 avril, 15h00 Le court bouillon A la découverte d’une aventure colorée, faite de légèreté autour de la plume !

Venez observer toutes les possibilités qu’offrent l’art de la plumasserie.

Dans mon atelier, je métamorphose les plumes pour créer des pièces uniques. Mêlées à des matières nobles, elles se transforment en bijou mural, accessoires de mode, broches, sautoirs, boucles d’oreilles…

Dans mon atelier, je métamorphose les plumes pour créer des pièces uniques. Mêlées à des matières nobles, elles se transforment en bijou mural, accessoires de mode, broches, sautoirs, boucles d'oreilles…

Chaque création témoigne d'une sélection minutieuse des plumes, issues de la mue des oiseaux. Ma démarche artistique est dans l'apprivoisement de la matière afin de la sublimer.

