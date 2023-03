Loudenella customise votre pièce préférée Le court bouillon, 1 avril 2023, Rambouillet.

Loudenella customise votre pièce préférée Samedi 1 avril, 14h30 Le court bouillon

Nous avons toutes et tous une pièce oubliée au fond de notre dressing, de bien jolies matières, souvent : du velours, du lin, de la laine…

Un manteau, une veste, plus très actuels, mais pour autant en bon état et d’une qualité irréprochable.

Je vous propose de transformer, enjoliver, enluminer ce vêtement : broderies à la main, appliqués de tissus, peintures textiles, passementeries et ajouts en tout genre redonneront vie à votre pièce et la rendra unique.

Nous étudions votre projet ensemble et Loudenella se charge du reste.

Le court bouillon rue louis Leblanc 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 La Clairière Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0662407604 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:30:00+02:00 – 2023-04-01T21:00:00+02:00

peinture textile

VESTE CUSTOMISEE FRIDA