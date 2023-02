Découverte créateur Le court bouillon Rambouillet Catégories d’Évènement: Rambouillet

Découverte créateur Le court bouillon, 1 avril 2023, Rambouillet. Découverte créateur Samedi 1 avril, 15h30 Le court bouillon Exposition des lampes par le créateur – explication des process utilisés, des contraintes rencontrées pour la réalisation de chaque création – réponses aux questions.

Dans cet atelier j’imagine et crée des objets de décoration qui sortent de l’ordinaire, qui se démarquent visuellement et esthétiquement du caractère impersonnel et standardisé des meubles sans âme de la grande distribution. Les œuvres que vous trouverez dans cette boutique sont d’abord pensées pour être esthétiques plutôt que d’être uniquement fonctionnelles. Elles surprennent par leurs formes, la richesse de leurs détails, les associations de matières ou de couleurs, elles font vivre votre intérieur, interpellent vos invités… Mes meubles sont fabriqués à la main, chacun est unique, a sa propre histoire, a été façonné, poncé, creusé, jusqu’à ce qu’il corresponde à la forme et au visuel que j’ai imaginés au départ. Le court bouillon rue louis Leblanc 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

