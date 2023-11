Marché de Noël Le cours Tulette, 10 décembre 2023, Tulette.

Tulette,Drôme

Artisans, viticulteurs et producteurs locaux seront présent avec la venue du Père Noël ! Jeux et animations pour les enfants..

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Le cours

Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Local craftsmen, winegrowers and producers will be on hand, along with Santa Claus! Games and entertainment for children.

Se contará con la presencia de artesanos, viticultores y productores locales, así como de Papá Noel Juegos y entretenimiento para los niños.

Handwerker, Winzer und lokale Produzenten werden anwesend sein, und auch der Weihnachtsmann wird kommen! Spiele und Animationen für Kinder.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence