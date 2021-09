Le Couronnement de Poppée – Opéra de Claudio Monteverdi Grand Théâtre de Genève, 30 septembre 2021, Genève.

du jeudi 30 septembre au vendredi 1 octobre à Grand Théâtre de Genève

**Opéra de Claudio Monteverdi** ——————————- Livret de Giovanni Francesco Busenello d’après Tacite Créé à Venise en 1642 Dernière fois au Grand Théâtre de Genève en 2006 _Chanté en italien avec surtitres en français et anglais_ **DESCRIPTION** Iván Fischer et son Budapest Festival Orchestra reviennent à Genève avec L’incoronazione di Poppea, le deuxième opéra de Claudio Monteverdi créé en 1643, qui sort Éros de la mythologie et le précipite dans l’histoire humaine. Ça se passe dans la Rome impériale de 60 après J.-C. et ça raconte l’ascension fulgurante de la roturière Poppée dans la faveur de l’empereur Néron, qui répudie son épouse légitime Octavie et fait de Poppée la nouvelle impératrice de Rome. Entre conflits de classes et échos au mouvement « Black Lives Matter », Iván Fischer s’immisce sur la scène le temps d’une mise en jeu, en espace et en question. Dans le rôle-titre de cette partition génialement immorale et érotique, la soprano trinidadienne Jeanine de Bique incarne une jeune femme moderne, qui doit la douceur de sa peau à des bains fréquents de lait d’ânesse et la douceur de son âme à sa solidarité avec les minorités opprimées. Ses origines ethniques et sociales, son monde intellectuel, tout la sépare de Néron. Mais l’Amour met le monde à l’envers pendant que Freud hoche la tête. **DISTRIBUTION** Direction musicale et mise en scène Iván Fischer Co-mise en scène Marco Gandini Scénographie Andrea Tocchio Costumes Anna Biagiotti Lumières Tamás Bányai Régie Wendy Griffin Reid Assistante Hannah Gelesz Nerone Valer Sabadus Poppea Jeanine De Bique Ottone Reginald Mobley Drusilla Núria Rial Ottavia / Virtu Luciana Mancini Arnalta / Nutrice Stuart Patterson Seneca Gianluca Buratto Soldato 1 / Lucano / Famigliare 1 / Console Thomas Walker Soldato 2 / Liberto / Famigliare 2 / Console Francisco Fernández-Rueda Famigliare 3 / Littore / Tribune Peter Harvey Fortuna / Damigella Silvia Frigato Valetto / Amor Jakob Geppert – Choirakademie Dortmund Budapest Festival Orchestra Avec le soutien de MADAME ALINE FORIEL-DESTEZET

