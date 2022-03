Le couronnement de Poppée de Monteverdi Aix-en-Provence, 20 avril 2022, Aix-en-Provence.

Entre drame littéraire et drame musical

La conférence portera sur le statut singulier de l’ultime opéra de Monteverdi, créé à Venise en 1642, dont il existe deux partitions musicales postérieures à la création, aucun livret correspondant à la première vénitienne, mais seulement un scenario (résumé précis scène par scène) d’où est absent le fameux duo final, et une édition littéraire révisée par le librettiste Busenello en 1656 et publié dans le recueil de ses drames musicaux. Des différences notables existent entre la source musicale et le livret imprimé qui sont riches d’enseignement sur le plan dramaturgique.

Conférence préparatoire au Festival d’Art lyrique 2022 : Le couronnement de Poppée de Monteverdi, animée par Jean-François Lattarico, Université Lyon 3, Jean Moulin

