Film de Amir Naderi, Iran, 1985, 1h34, VOSTFR

Amiro, jeune garçon vivant seul sur les bords du Golfe persique, a très tôt appris à survivre. Rêvant de nouveaux horizons, il aimerait savoir où vont ces avions et cargos qu’il voit autour de lui. Il veut réussir et sait qu’il doit lutter et surtout courir, courir et encore courir. Pour lui, deux sortes de courses, l’une qui lui sert à gagner sa vie, et l’autre, spirituelle, à se former.

Amir Naderi est un réalisateur, scénariste et photographe iranien reconnu internationalement. Son travail a fait l’objet de rétrospectives notamment en Italie, aux USA ou en Corée.

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=yxAYu2Yl1cQ

Institut des Cultures d'Islam 19 rue Léon Paris 75018

