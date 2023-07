Fétons l’été ensemble ! Le Pêchereau Le courbat Le Pêchereau, 8 juillet 2023, Le Pêchereau.

Le Pêchereau,Indre

Fêtons l’été ensemble, bal avec l’orchestre « Aloha » dîner champêtre et feu d’artifice.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . 25 EUR.

Le courbat

Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire



Let’s celebrate summer together, dance with the « Aloha » orchestra, country dinner and fireworks display

Celebremos juntos el verano, baile con la orquesta « Aloha », cena campestre y fuegos artificiales

Gemeinsam den Sommer feiern, Tanz mit dem Orchester « Aloha » ländliches Abendessen und Feuerwerk

Mise à jour le 2023-06-16 par OT Vallée de la Creuse