LE COUPLE NUIT GRAVEMENT A LA SANTE Noyelles-sous-Lens Noyelles-sous-Lens Catégorie d’évènement: Noyelles-sous-Lens

LE COUPLE NUIT GRAVEMENT A LA SANTE Noyelles-sous-Lens, 29 avril 2022, Noyelles-sous-Lens. LE COUPLE NUIT GRAVEMENT A LA SANTE Rue Victor Hugo Noyelles-sous-Lens

2022-04-29 – 2022-04-29

Rue Victor Hugo Noyelles-sous-Lens Pas-de-Calais Noyelles-sous-Lens Léandre est un homme, Roxane est une femme… Et c’est bien ça le problème ! Ce soir Roxane décide de passer en revue les défauts de son homme…Pour elle tous les problèmes viennent de lui et uniquement de lui. Au cours de la soirée ce petit jeu va se retourner contre elle. Théâtre evasion@noyelles-sous-lens.fr +33 3 21 70 11 66 https://www.noyelles.net/evasion Léandre est un homme, Roxane est une femme… Et c’est bien ça le problème ! Ce soir Roxane décide de passer en revue les défauts de son homme…Pour elle tous les problèmes viennent de lui et uniquement de lui. Au cours de la soirée ce petit jeu va se retourner contre elle. Rue Victor Hugo Noyelles-sous-Lens

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégorie d’évènement: Noyelles-sous-Lens Autres Lieu Noyelles-sous-Lens Adresse Rue Victor Hugo Ville Noyelles-sous-Lens lieuville Rue Victor Hugo Noyelles-sous-Lens

LE COUPLE NUIT GRAVEMENT A LA SANTE Noyelles-sous-Lens 2022-04-29 was last modified: by LE COUPLE NUIT GRAVEMENT A LA SANTE Noyelles-sous-Lens Noyelles-sous-Lens 29 avril 2022

Noyelles-sous-Lens