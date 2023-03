Le Couple Nuit Gravement à la Santé L’ESCALE MELUN Catégories d’Évènement: Melun

Le Couple Nuit Gravement à la Santé L’ESCALE, 20 octobre 2023, MELUN. Le Couple Nuit Gravement à la Santé L’ESCALE. Un spectacle à la date du 2023-10-20 à 20:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. SAS Pascale Et Paquatte Productions présente LE COUPLE NUIT GRAVEMENT À LA SANTÉPierre est un homme, Roxane est une femme… C’est bien là tout le problème. Ce soir Roxane décide de passer en revue les défauts de son homme… Pour elle, tous les problèmes viennent de lui et uniquement de lui. Au cours de la soirée ce petit jeu va se retourner contre elle. ? Le couple nuit gravement à la santé est une pièce interactive qui se joue autant sur le plateau qu’au dehors. Il ne s’agit pas seulement un spectacle d’improvisation, mais bien d’une pièce au déroulement multiple. Tout au long de la pièce, les spectateurs peuvent intervenir pour modifier la suite du spectacle. ? Les trois auteurs, qui écrivent aussi pour le cinéma et la télévision, se sont inspirés des séries américaines pour écrire une comédie à tiroirs, où tout est déjà écrit, et dans laquelle les acteurs réalisent une véritable performance. Le Couple Nuit Gravement à la Santé Votre billet est ici L’ESCALE MELUN Avenue de la 7ème division Seine-et-Marne SAS Pascale Et Paquatte Productions présente LE COUPLE NUIT GRAVEMENT À LA SANTÉ Pierre est un homme, Roxane est une femme…

