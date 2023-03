LE COUPLE IDEAL LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne

LE COUPLE IDEAL LE TRIOMPHE, 26 mars 2023, Saint-ETIENNE. LE COUPLE IDEAL LE TRIOMPHE. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 17:00 (2023-03-24 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. Antoine vit l’union parfaite avec Pauline. Cela fait deux ans maintenant que leur amour ne cesse de grandir. Ils forment le couple idéal. Les amoureux ont été sélectionnés pour participer à une nouvelle émission de télé-réalité sur TF1 qui consacrera le couple parfait. L’enjeu de ce show insolite : un enfant à adopter ! Mais pour gagner, les candidats vont devoir affronter des révélations qui vont bouleverser la perception de leur couple. Cette pièce traite avec humour la question des normes conjugales imposées par la société et des limites déontologiques des émissions de télé-réalité. Les rebondissements s’enchaînent tant pour les personnages que pour les (télé)spectateurs. LE COUPLE IDEAL Votre billet est ici LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE 4 Square Violette Loire Antoine vit l’union parfaite avec Pauline. Cela fait deux ans maintenant que leur amour ne cesse de grandir. Ils forment le couple idéal. Les amoureux ont été sélectionnés pour participer à une nouvelle émission de télé-réalité sur TF1 qui consacrera le couple parfait. L’enjeu de ce show insolite : un enfant à adopter ! Mais pour gagner, les candidats vont devoir affronter des révélations qui vont bouleverser la perception de leur couple. Cette pièce traite avec humour la question des normes conjugales imposées par la société et des limites déontologiques des émissions de télé-réalité. Les rebondissements s’enchaînent tant pour les personnages que pour les (télé)spectateurs. .17.8 EUR17.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu LE TRIOMPHE Adresse 4 Square Violette Ville Saint-ETIENNE Departement Loire Lieu Ville LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE

LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

LE COUPLE IDEAL LE TRIOMPHE 2023-03-26 was last modified: by LE COUPLE IDEAL LE TRIOMPHE LE TRIOMPHE 26 mars 2023 LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE

Saint-ETIENNE Loire