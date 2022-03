Le coupeur de bambou Musée Georges Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Atelier – conte en famille **Par Marielle Nicephor, guide conférencière et médiatrice du musée** Atelier autour du conte, le « coupeur de bambou », le Taketori Monogatari. Artistes en herbe, à vos menottes ! Venez modeler la figurine de Taketori, le coupeur de bambou, et créer votre « okimono » japonais. Artistes en herbe à vos crayons ! Venez dessiner le Mont Fuji Eternel, et illustrer le merveilleux conte japonais. ### Plus d’infos [Site du Musée Georges-Labit](https://www.museegeorgeslabit.fr/programme/atelier-conte-en-famille-le-coupeur-de-bambou-2/) ![]() ### Infos pratiques * Les dimanches 10 avril et 12 juin à 15h * De 8 à 12 ans (1 accompagnant par enfant/fratrie) * 12 personnes max * Durée : 2h * Réservation au 05 61 53 48 25 ou 05 31 22 99 80

Tarif : 5€

Culture Musée Georges Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

