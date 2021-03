Toulouse Musée Georges Labit Toulouse En live : Le « Coupeur de bambou » Musée Georges Labit Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

En live : Le « Coupeur de bambou » Musée Georges Labit, 17 mars 2021-17 mars 2021, Toulouse. En live : Le « Coupeur de bambou »

Musée Georges Labit, le mercredi 17 mars à 14:00

### Atelier-conte en famille, sur facebook live du Musée Georges-Labit **Par Marielle Nicephor, guide conférencière et médiatrice du musée** « Le coupeur de bambous » est un atelier de modelage et de dessin proposé aux familles. Sur une thématique tirée d’un ancien conte japonais, les participants élaborent une petite sculpture dans le style de l’okimono, puis recréent une estampe en couleur au moyen des crayons, sous les conseils avises d’une plasticienne. ### Plus d’infos [Facebook du Musée Georges-Labit](https://fr-fr.facebook.com/museelabit/) ![]() ### Infos pratiques * En famille : enfants de 8 à 12 ans (1 accompagnant par enfant / fratie)

* Nombre de participant.e.s : 12 personnes maximum

* Durée : 30 min Culture Musée Georges Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T14:00:00 2021-03-17T14:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Musée Georges Labit Adresse 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse