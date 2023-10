COUCOUCOOL LE COUP DU MARCHE Indre, 25 novembre 2023, Indre.

COUCOUCOOL Samedi 25 novembre, 17h00 LE COUP DU MARCHE

Ces deux-là se connaissent depuis longtemps ; les planches c’est leur terrain de jeu et d’expression.

Entre autres au sein des groupes nantais Rimo et Corbo, ils en ont parcouru des scènes !

En 2017 à Nantes, ils décident d’unir leurs énergies et leurs idées pour fonder COUCOUCOOL avec un objectif simple : proposer des concerts mis en scène destinés au jeune public et qui plaisent aussi aux adultes qui les accompagnent.

La première création « Ça me plaît » se construit la même année et le disque est enregistré dans la foulée. La mise en scène est à l’image du concert : poétique et énergique. Une belle tournée pour ce spectacle « chanson » (et toujours disponible) permet d’asseoir une solide réputation au duo !

En 2020 un vent de créativité souffle aux oreilles de Coucoucool : ils créent leur deuxième opus : « Qu’est-ce que tu préfères ? » ; véritable ode geek et rock’n’roll où se mêlent guitare électrique, loopstations, et autres trouvailles électroniques. Un vrai concert « musiques actuelles » pour les mômes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

