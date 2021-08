Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Le coup d’état numérique Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le coup d’état numérique Cosmopolis, 14 septembre 2021, Nantes. Le coup d’état numérique

du mardi 14 septembre au dimanche 10 octobre à Cosmopolis

Internet est désormais régi par la loi du plus fort, celle des géants de la tech. Une menace pour la démocratie ? Même si nous avons perdu la bataille de la vie privée, si les réseaux sociaux sont devenus un lieu de censure et de haine, il reste des raisons d’espérer : la Toile est peuplée d’outils qui peuvent servir à la contre-attaque citoyenne, le web peut redevenir ce bien commun qu’il aurait toujours dû être. À nous de nous en emparer.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Accueil dans le respect des règles sanitaires en cours. Réservations obligatoires pour les visites de groupes.

Exposition pédagogique par Courrier International Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

