Gypsy Party Le Coup de Théâtre Bègles, samedi 27 janvier 2024.

Gypsy Party Gypsy Party est une soirée artistique unique : une porte ouverte sur les cultures tziganes : apéritif, spectacle de danses et musique live, initiation à la danse, gastronomie, exposition, contes… Samedi 27 janvier, 19h30 Le Coup de Théâtre Sur réservation, tarif unique 28 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T19:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T19:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

Gypsy Party est une soirée festive et artistique unique organisée par la Cie Romano Dji à l’invitation du Coup de Théâtre.

Une porte ouverte sur les cultures tziganes : apéritif, spectacle de danses et musique live, initiation à la danse, dégustations culinaires, exposition, contes…

Venez découvrir, partager et célébrer ce beau moment de créations et de convivialité !

Au programme de la soirée :

Apéritif et accueil autour d’un verre, Exposition

Initiation à la danse tzigane

Conte

Spectacle de danses et musique live

Avec les musiciens Dasha Baskakova, Robin Dietrich, Gaëtan Larrue et les danseurs de la Cie Romano Dji

Dégustations de spécialités “maison” de la cuisine slave et des Balkans tout au long de la soirée

(Ajvar, Pelmeni, Dolmas, Salade Olivier, Baklawa…)

Et autres surprises !

Le public est invité à arriver dès 19h30 – début du spectacle à 20h30

Le Coup de Théâtre

9 rue du 11 novembre

33130 Bègles

Tram C – arrêt stade Musard

Tarif unique : 28 euros

Inscription en ligne obligatoire AVANT LE 19 JANVIER – places limitées : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-romano-dji/evenements/gypsy-party-au-coup-de-theatre-cie-romano-dji

Infos/contact : https://www.cieromanodji.com/contact

Le Coup de Théâtre 9 rue du 11 novembre 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-romano-dji/evenements/gypsy-party-au-coup-de-theatre-cie-romano-dji »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-romano-dji/evenements/gypsy-party-au-coup-de-theatre-cie-romano-dji »}, {« link »: « https://www.cieromanodji.com/contact »}]

danse musique

Cie Romano Dji