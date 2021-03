Le Coup de Chapeau 2021 Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 19 mai 2021-19 mai 2021, Toulouse.

Le Coup de Chapeau 2021

du mercredi 19 mai au vendredi 21 mai à Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge

### Festival de théâtre seul en scène

Le théâtre solo … Plus qu’un art … Une performance !

Pour la 19e édition de ce festival toulousain de théâtre solo, le centre culturel Saint-Cyprien, le Théâtre du Grand Rond et le Théâtre de Poche ont sélectionné 5 spectacles. L’occasion pour le public de découvrir de nouvelles créations sur 3 soirées, du mercredi 19 au vendredi 21 mai 2021, dans la chaleureuse salle du Chapeau Rouge à Saint-Cyprien.

Les spectacles auront lieu à 19h et à 21h, entrecoupés d’un temps musical et convivial animé par le Gypsy duo de Thierry Di Filippo et Mario Da Silva.

Le prix du jury sera décerné vendredi 21 mai à 21h, et le lauréat investira les murs du Théâtre du Grand Rond lors de la prochaine saison.

### Programme

* **Mercredi 19 mai à 19h :** _Le Scorpion dans la maison_ / De et avec Roland Gigoi / Collaboration artistique : Michèle Gary

* **Mercredi 19 mai à 21h :** _Les Divines Biquettes_ / Texte et musique : Dominique Rousseau / Direction de jeu : Thierry Desdoits

* **Jeudi 20 mai à 19h :** _L’ Audace du papillon_ / De et avec Sabrina Chézeau / Co-écriture & mise en scène : Luigi Rignanese

* **Jeudi 20 mai à 21h** : _Mémé_ / Avec Michelle Murat / Mise en scène : Cécile Jaquemet / D’après le roman de Philippe Torreton

* **Vendredi 21 mai à 19h :** _Le 16e Round_ / Avec Abdelhakim Didane / Direction d’acteur : Anne Bourgès / D’après le texte de Rubin « Hurricane » Carter

### Infos pratiques

* Du 19 au 21 mai

* Renseignements au 05 61 22 27 77

* Petite restauration sur place

Tarif pour un spectacle : 6,50€ / Tarif deux spectacles le même soir : 10€ / Pass festival (tous les spectacles) : 25€

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France



