Le couloir aux insectes de la Maison Paris Nature Maison Paris Nature, 6 avril 2021-6 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 6 avril 2021

de 14h30 à 15h

gratuit

[Vidéo live] Le Jardin des Papillons de la Maison Paris Nature ouvre tous les ans du 15 mai au 15 octobre pour présenter les papillons diurnes d’Île-de-France. Mais saviez-vous que d’autres animaux tels que les phasmes, grillons ou blattes étaient présentés dans le Couloir aux insectes ? Lien vers le Live : https://www.facebook.com/parisnature Animations -> Visite guidée Maison Paris Nature Parc Floral de Paris Paris 75012

Contact :Maison Paris Nature https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576#presentation https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv

