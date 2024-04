Le Couloir à Papillons Journée Portes Ouvertes Entrepôt BGA Corp Affieux, vendredi 9 août 2024.

Au programme découverte de l’association, créée par Bastien Gonzalez, qui a pour but de sensibiliser à l’environnement, et présentation du projet du parc, visite des locaux et buvette. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 10:00:00

fin : 2024-08-09 16:00:00

Entrepôt BGA Corp 30 route de Treignac La Gane

Affieux 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lecouloirapapillons@gmail.com

