Atelier tricotis et crochetons Le Coudray-Saint-Germer, jeudi 15 février 2024.

Atelier tricotis et crochetons Le Coudray-Saint-Germer Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 14:00:00

fin : 2024-02-15 16:30:00

Le Centre Social Intercommunal François Maillard vous propose un atelier tricotis et crochetons !

Envie de vous initier au tricot et au crochet ? Jacqueline, Arlette et leurs amies vous proposent de vous apprendre à réaliser de jolis ouvrages de manière ludique et en toute convivialité.

Laine fournie, pensez à apporter vos accessoires.

Sur réservation

4 Rue des Écoles

Le Coudray-Saint-Germer 60850 Oise Hauts-de-France csr.francois.maillard@wanadoo.fr



