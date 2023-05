ATELIER « CRÉATION ET DÉCOUVERTE » POUR LES ENFANTS Rue des Mûriers, 5 juillet 2023, Le Coudray-Macouard.

L’Atelier de la Girouetterie accueille des petits apprentis le temps d’un mercredi matin, pendant les vacances de Pâques et le mois de juillet. Ils réalisent avec l’équipe de l’atelier leur propre petite girouette à ramener chez eux..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 12:00:00. .

Rue des Mûriers

Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Atelier de la Girouetterie welcomes little apprentices on Wednesday mornings during the Easter vacations and the month of July. They make their own little weathervane with the workshop team to take home.

El Atelier de la Girouetterie acoge a los pequeños aprendices los miércoles por la mañana durante las vacaciones de Semana Santa y el mes de julio. Junto con el equipo del taller, fabrican su propia veleta para llevársela a casa.

Das Atelier de la Girouetterie empfängt kleine Lehrlinge an einem Mittwochmorgen, während der Osterferien und im Juli. Gemeinsam mit dem Team des Ateliers stellen sie ihre eigene kleine Wetterfahne her, die sie mit nach Hause nehmen können.

Mise à jour le 2023-04-19 par eSPRIT Pays de la Loire