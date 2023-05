ANJOU FAIRE À CHEVAL : AU FIL DU THOUET, ÉCHAPPÉE ENTRE VIGNES ET PATRIMOINE, 6 mai 2023, .

La commune du Coudray-Macouard a le plaisir de vous convier à son évènement : Anjou Faire à Cheval – Au fil du Thouet, échappée entre vignes et patrimoine..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . .

Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The commune of Coudray-Macouard is pleased to invite you to its event: Anjou Faire à Cheval ? Along the Thouet, escape between vineyards and heritage.

El municipio de Le Coudray-Macouard se complace en invitarle a su evento: Anjou Faire à Cheval ? A orillas del río Thouet, una escapada entre viñedos y patrimonio.

Die Gemeinde Le Coudray-Macouard freut sich, Sie zu ihrer Veranstaltung einladen zu können : Anjou Faire à Cheval? Am Ufer des Thouet, Flucht zwischen Weinbergen und Kulturerbe.

Mise à jour le 2023-04-19 par eSPRIT Pays de la Loire