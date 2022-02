Le Coucher du Roi Les Appartements du Roi au Château de Versailles

Les Appartements du Roi au Château de Versailles, le lundi 27 juin

Le soir venu, l’appartement privé a ses propres compositions, jouées par les meilleurs instrumentistes de la cour. Le clavecin, la viole de gambe et le luth prennent le pas sur tambours et trompettes ; les plus magnifiques chanteurs se tiennent à quelques mètres du souverain, jusque dans sa chambre, pour lui donner encore un peu de beauté musicale qui nourriront ses songes royaux… Nous serions vers 1705, Lalande en tant que Surintendant de la musique aurait réuni quelques musiciens “demandés par le Roi” : Marin Marais, Robert de Visée, Michel de la Barre, Antoine Forqueray, pour venir après le Grand Coucher, présenter à Louis un dernier instant de musique, informel et intime. Pour cette soirée inédite, Thibaut Roussel a fédéré les meilleurs musiciens au service d’une résurrection de ces Couchers du Roi. L’enregistrement de ce programme, réalisé au Château pour la collection Château de Versailles Spectacles, sortira simultanément au concert. Un moment d’exception en perspective…

Billet Ambassadeur : 198€ Billet Prince : 298€ BILLET AMBASSADEUR : Placement libre dans la catégorie. Cocktail dînatoire tout au long de la soirée, champagne à discrétion. BILLET PRINCE : Placement libre dans la catégorie. Cocktail dînatoire[…]

Louis XIV était un Roi de Musique : l’ensemble des œuvres composées pour sa vie “officielle” le démontre assez. Mais qui connaît la musique intime du Roi Soleil ? Les Appartements du Roi au Château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles

