Théâtre Le Petit Jacques, le dimanche 31 octobre à 16:00

**Spectacle exclusif : Violette la petite sorcière** Animation spéciale pour la clôture de saison. D’abord, venez assister au spectacle du jour (il semblerait que Jacques se prépare pour Halloween) puis au « Coucher du P’tit Jacques« . Et on pourra déguster un bon chocolat chaud ! Mais il est trop tôt pour en dire davantage…

Entrée payante et sur réservation !

Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille

2021-10-31T16:00:00 2021-10-31T17:00:00

