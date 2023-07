Friches vivantes Le Cottage Issoudun, 16 septembre 2023, Issoudun.

Friches vivantes 16 et 17 septembre Le Cottage

Exposition animée et festive sur la résilience et l’adaptation du monde végétal à l’urbanisation débridée et à l’anthropocentrisme déculpabilisé…

Le Cottage 46 Boulevard Stalingrad 36100 Issoudun Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire https://www.colibris-lafabrique.org/les-projets/alter-mondo https://www.facebook.com/Le-Cottage-Issoudun-111989417819677 Cette célèbre piscine extérieure, ouverte entre 1945 et 1970, ré-ouvrira ses portes pour la première fois depuis 50 ans ! Gare SNCF et parking à 150 mètres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T21:00:00+02:00

Falko