Issoudun Les forces de la nature Le Cottage Issoudun, 15 septembre 2023, Issoudun. Les forces de la nature Vendredi 15 septembre, 14h00 Le Cottage Visites, lectures, contes sur les ecosystèmes, les résiliences et les adaptations du végétal à la voracité humaine.

Comprendre le vivant et l’esprit de la permaculture… Le Cottage 46 Boulevard Stalingrad 36100 Issoudun Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire https://www.colibris-lafabrique.org/les-projets/alter-mondo https://www.facebook.com/Le-Cottage-Issoudun-111989417819677 Cette célèbre piscine extérieure, ouverte entre 1945 et 1970, ré-ouvrira ses portes pour la première fois depuis 50 ans ! Gare SNCF et parking à 150 mètres. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00

