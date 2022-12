« » » Prenons l’air marin » avec la Ville de Courcelles les lens le cottage des dunes, 16 août 2021, Berck.

30 euros maximum (tarif fixé selon le quotient familial et dégressif en cas de fratrie)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

le cottage des dunes 62600 Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France

La ville de Courcelles les lens propose un séjour au « cottage des dunes », à Berck sur mer dans le Pas de calais.

Pendant ce séjour de cinq jours, de nombreuses activités seront proposées autour du thème du développement durable et de la transition écologique.

Cela passera par la découverte et la protection de la nature qui nous entoure.

De plus ,un temps certain sera consacré au renforcement des apprentissages de façon pratique et ludique car il ne s’agit pas de refaire l’école avant le retour au collège.

L’équipe travaillera également sur l’autonomie du quotidien, l’hygiène corporelle,buccale et sur l’équilibre alimentaire à retrouver après cette année et demi très difficile et éprouvante pour ces enfants freinés dans leur construction par les confinements successifs.

Les adolescents ont besoin de ces moments privilégiés car ce sera l’occasion de les sensibiliser au respect de l’environnement et de développer leur capacité à apprécier la nature qui les entoure, d’ apprendre à la préserver et grandir en tant que citoyen respectueux de la planète.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T10:00:00+02:00

2021-08-20T16:00:00+02:00