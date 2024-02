Le Cotentin fête l’Irlande Saint-Vaast-la-Hougue, dimanche 17 mars 2024.

Le Cotentin fête l’Irlande Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Le dimanche 17 mars, à la salle Max-Pol Fouchet de Saint-Vaast-la-Hougue, retrouvez dès 14h The Britches Band pour une démonstration de danses irlandaises suivie d’un bal (gratuit), puis à 16h le concert du groupe « Tavarn ».

De 12h30 à 18h30, le public pourra profiter des déambulations de marionnettes géantes emmenées par l’association GéantVit.

Restauration possible sur le temps du midi et du goûter avec le Food Truck « Chez Dam’s Le Temps d’une Pause »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 12:30:00

fin : 2024-03-17 18:30:00

46 Rue Maréchal Foch

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie

L’événement Le Cotentin fête l’Irlande Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2024-02-19 par CDT Manche