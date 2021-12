Le coteau de Bagatelle : balade à la Belle-Époque Caen, 10 mai 2022, Caen.

Le coteau de Bagatelle : balade à la Belle-Époque Caen

2022-05-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-10 15:30:00 15:30:00

Caen Calvados

À la fin du 19ème siècle un nouveau quartier voit le jour sur le coteau de Bagatelle.

Les architectes rivalisent d’inventivité et donnent naissance à de somptueuses villas. Cette balade architecturale vous emmènera à leur rencontre tout en vous plongeant au cœur de la Belle Epoque caennaise.

Une visite proposée par Normandie à la loupe.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Visite accessible avec port du masque, selon législation en vigueur.

À la fin du 19ème siècle un nouveau quartier voit le jour sur le coteau de Bagatelle.

Les architectes rivalisent d’inventivité et donnent naissance à de somptueuses villas. Cette balade architecturale vous emmènera à leur rencontre tout en…

À la fin du 19ème siècle un nouveau quartier voit le jour sur le coteau de Bagatelle.

Les architectes rivalisent d’inventivité et donnent naissance à de somptueuses villas. Cette balade architecturale vous emmènera à leur rencontre tout en vous plongeant au cœur de la Belle Epoque caennaise.

Une visite proposée par Normandie à la loupe.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Visite accessible avec port du masque, selon législation en vigueur.

Caen

dernière mise à jour : 2021-12-13 par