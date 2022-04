Le coteau à la lanterne Maison de Banlieue et de l’Architecture, 14 mai 2022 21:00, Athis-Mons.

Nuit des musées Le coteau à la lanterne Maison de Banlieue et de l’Architecture Samedi 14 mai, 21h00 Gratuit, inscription obligatoire

Dans le cadre de la nuit des musées 2022, nous vous proposons une balade nocturne depuis les hauteurs d’Athis-Mons jusqu’au coteau des Vignes.

Dans le cadre de la nuit des musées 2022, la Maison de Banlieue et de l’Architecture propose une balade nocturne à Athis-Mons. Nous partirons des hauteurs de la ville qui offrent un point de vue exceptionnel sur la vallée de la Seine. Cette balade nous emmènera ensuite à travers le coteau des vignes, une petite forêt au milieu de la ville, et nous donnera l’occasion de redécouvrir cet environnement urbain à la tombée de la nuit.

Avant la balade nocturne, l’exposition « La banlieue, une histoire de regards » sera exceptionnellement ouverte au public sans interruption de 14h à 20h45.

Prévoir des chaussures adaptées et une lampe de poche.

Cette balade s’inscrit dans le programme d’activités de la Maison de Banlieue autour de l’exposition « La banlieue, une histoire de regards » (11 mai – 17 décembre 2022).

La Maison de Banlieue et de l’Architecture est un centre d’interprétation de l’environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de l’architecture situé à Athis-Mons dans l’Essonne, proposant des expositions, publications, visites, conférences, randonnées urbaines, etc.

En transport en commun : RER C arrêt Athis-Mons, direction Juvisy (JILL) ou Versailles Chantier (CIME) puis 10 min à pied de la gare. En voiture : N7

http://www.maisondebanlieue.fr

By public transport: RER C stop Athis-Mons, direction Juvisy (JILL) or Versailles Chantier (CIME) then 10 min walk from the station. By car: N7 Free, registration required Saturday 14 May, 21:00

The Maison de Banlieue et de l’Architecture is a centre for the interpretation of the urban environment, heritage in the suburbs and architecture located in Athis-Mons in the Essonne, offering exhibitions, publications, visits, conferences, urban hikes, etc.

En el marco de la noche de los museos 2022, la Maison de Banlieue et de l’Architecture ofrece un paseo nocturno por Athis-Mons. Partiremos de las alturas de la ciudad que ofrecen un punto de vista excepcional sobre el valle del Sena. Este paseo nos llevará a través de la ladera de los viñedos, un pequeño bosque en el centro de la ciudad, y nos dará la oportunidad de redescubrir este entorno urbano al caer la noche.

Antes del paseo nocturno, la exposición «La banlieue, une histoire de regards» estará excepcionalmente abierta al público sin interrupción de 14h a 20h45.

Proporcionar zapatos adecuados y una linterna.

Este paseo se inscribe en el programa de actividades de la Maison de Banlieue en torno a la exposición «La banlieue, une histoire de regards» (11 de mayo – 17 de diciembre de 2022).

Libre, registro obligatorio Sábado 14 mayo, 21:00

41 rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons 91200 Athis-Mons Île-de-France