Dans le cadre de la nuit des musées 2022, la Maison de Banlieue et de l’Architecture propose une balade nocturne à Athis-Mons. Nous partirons des hauteurs de la ville qui offrent un point de vue exceptionnel sur la vallée de la Seine. Cette balade nous emmènera ensuite à travers le coteau des vignes, une petite forêt au milieu de la ville, et nous donnera l’occasion de redécouvrir cet environnement urbain à la tombée de la nuit. Avant la balade nocturne, l’exposition « La banlieue, une histoire de regards » sera exceptionnellement ouverte au public sans interruption de 14h à 20h45. Prévoir des chaussures adaptées et une lampe de poche. Cette balade s’inscrit dans le programme d’activités de la Maison de Banlieue autour de l’exposition « La banlieue, une histoire de regards » (11 mai – 17 décembre 2022).

Gratuit, inscription obligatoire

Dans le cadre de la nuit des musées 2022, nous vous proposons une balade nocturne depuis les hauteurs d'Athis-Mons jusqu'au coteau des Vignes.

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:30:00

