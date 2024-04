Le Cosy médiathèque Avril Le Cosy La Chapelle-Neuve, mercredi 10 avril 2024.

10/04 à 14h30 atelier fleur en papier de soie (dès 6 ans). 20/04 à 10h atelier fabrication de produits d’entretien maison avec the Familly Cocotte (adulte). 24/04 à 14h30 Loup Garou géant (dès 8 ans). 25/04 sortie à la Falab de Baud pour découvrir l’impression 3D et la découpe Laser (dès 12 ans). 26/04 à 9h randonnée dans la forêt de Floranges.

Ateliers et sorties sur réservation. .

Le Cosy 22 rue Principale

La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne mediatheque@lcn56.bzh

