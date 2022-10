« LE COSTUME FLAMAND ET HOLLANDAIS AU XVIIE SIÈCLE » Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe EUR 12 12 Que portaient les membres de la bourgeoisie néerlandaise au XVIIe siècle ? Si on croit volontiers aujourd’hui qu’en bons protestants, ils ne s’habillaient qu’en noir et blanc, nous verrons ici que la réalité en était plus complexe, et quelles valeurs transparaissaient de ces choix vestimentaires. Une conférence de la SAMM. « Le costume flamand et hollandais au XVIIe siècle », par Alexandra Bosc. Conservateur du patrimoine. Commissaire de l’exposition. https://samm72musee.wixsite.com/samm/saison-samm-2022-2023 Salle des Concerts 52 rue du Port, Le Mans

