Le costume d'hier à aujourd'hui Abbeville

Somme

Le costume d'hier à aujourd'hui Abbeville, 29 octobre 2021, Abbeville.

2021-10-29 – 2021-10-29

Les collections de sculptures et de peintures du musée sont d'excellents supports de découverte des courants stylistiques du Moyen Âge au XIXe siècle. La visite fera voyager le public au fil des modes vestimentaires !

