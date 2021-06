Le Costume dans tous ses états Plougasnou, 23 août 2021-23 août 2021, Plougasnou.

Le Costume dans tous ses états 2021-08-23 – 2021-09-11

Plougasnou Finistère

Exposition sur la vie des habitants de Plougasnou à travers leurs vêtements de travail, de ville ou de cérémonie, de la petite enfance à la fin de vie entre les années 1880 à 1950. Costumes et photographies présentés sont ici le reflet d’un patrimoine local et familial.

Exposition de l’association patrimoine, travail réalisé par le groupe « Costume « animé par Dany Alric -Masson. Entrée gratuite et visite libre .

milletch@wanadoo.fr +33 2 98 72 30 56

